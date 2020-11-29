Son dakika gündem: Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında çıkan tartışmada Özcan Vergili'yi (54) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen A.B., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün sabaha karşı Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına giden Özcan Vergili ile buradaki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Vergili, tartışma sırasında gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganlar kaçarken, Vergili, ihbar üzerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinde bilincinin açık olduğu belirlenen Vergili'nin saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Özcan Vergili, tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.