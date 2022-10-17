Son dakika gündem: Yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık bebek hayatını kaybetti

17.10.2022 17:10
Son dakika gündem: Yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti, annesi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de, yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık kız bebek hayatını kaybetti, annesi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir evde meydana geldi. G.K., misafirliğe gittiği arkadaşının evinde bebeğini yatağa yatırıp uyuttuktan sonra, kendisi de yanında uykuya daldı. İddiaya göre bir süre sonra uyanan G.K., bebeğinin yatakla duvar arasındaki boşluğa düştüğünü ve üzerine örtülerin geldiğini fark etti. G.K., bebeğinin hareket etmediğini görünce arkadaşıyla birlikte sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilirken, G.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yataktan düştüğü öne sürülen 6 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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