Son dakika gündem: Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 (3) - Son Dakika

Son dakika gündem: Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 (3)

25.03.2021 16:19
Son dakika gündem: Yedi ülkenin gündemi, terörle mücadele ve Covid-19 (3), System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre AFGANİSTAN VE PAKİSTAN İLE İKİLİ GÖRÜŞMETBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser ve Afganistan Senato...

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı'nda Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser ve Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Mohammad Akbar Stanıkzaı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİAfganistan'daki barış sürecini ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettikleri ve müzakerelerde duraksama yaşandığını belirten Mustafa Şentop, Taliban'ın, müzakerelerde şiddeti koz olarak kullanmaya devam ettiğini söyledi. Şentop, "Bu dönemde Afgan kardeşlerimizin birlik içerisinde, kapsayıcı bir anlayışla ve kararlılıkla hareket etmelerini samimiyetle tavsiye ediyoruz. Cumhuriyet tarafının daha kuvvetli bir şekilde birlik içinde olmasının, barış müzakerelerinde Taliban'a karşı verilecek önemli bir mesaj olacağı kanaatini taşıyoruz. Yakın zamanda Afganistan'daki şiddetin artmasını endişeyle takip ediyoruz. Son 7 yılda en yüksek seviyeye ulaşan şiddetin son bulması, ülkenizin barış ve huzura kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.FETÖ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ Türkiye'de hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları bulunan eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadelede Afganistan makamlarının gösterdiği dayanışmadan memnuniyet duyduklarını da belirten Şentop, "Sizlerin, FETÖ'ye karşı müteyakkız olmasını bekliyor ve FETÖ ile mücadelemizdeki iş birliğinin devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.Şentop, ulusal aşı programındaki önceliklere ulaşıldığında ve Sinovac firmasından daha kapsamlı aşı sevkiyatı Türkiye'ye sağlandığında Afganistan'a da aşı tedarikinde bulunulacağını açıkladı.SURİYE'DE HEDEF SİYASİ ÇÖZÜM Suriye'ye yönelik politika hakkında da açıklamada bulunan Şentop, şöyle konuştu: "Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, çatışmalara son verilmesi, ihtilaftan beslenen terör örgütleriyle mücadele ve ihtilafın gerçek bir siyasi değişimle barışçıl şekilde sonuçlandırılmasıdır. Sığınmacılara yardım ve ülkeye insani yardım geçişi de temel önceliklerimiz arasında. Suriye'de hedef siyasi çözüm olmalıdır. Siyasi süreçte kaydedilecek gelişme Suriyeli sığınmacılar konusunda bir ilerleme imkanı sağlayabilir. Bu nedenle, Anayasa Komitesi'ni destekliyoruz. Ancak rejim, Komite'nin çalışmalarına yönelik isteksiz tavrını maalesef sürdürüyor. PKK/ YPG ve DEAŞ birbirinin varlığından besleniyor. Suriye sahasında DEAŞ'ın yeniden hareket alanı bulmasının arkasında PKK/YPG'nin kirli ilişkileri yatıyor. Para ve menfaat karşılığı DEAŞ mensupları serbest bırakılıyor. Bu mesele şantaj malzemesi olarak kullanılıyor. Eski DEAŞ mensupları PKK/YPG tarafından devşiriliyor. Bu örgütlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."PAKİSTAN'LA 5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Pakistan'la önümüzdeki beş yıllık süreçte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğini belirten Şentop, savunma sanayii, ilaç endüstrisi, gıda, enerji ve altyapının ülkeler arasında verimli iş birliği doğurabilecek sektörler olduğunu açıkladı. Pakistan'ın FETÖ'yle mücadelede gösterdiği dayanışma ve iş birliğine müteşekkir olduklarını da söyleyen Şentop, "Eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadelede desteğinizin devamı bizim için önemlidir. Bu çerçevede, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin 28 Aralık 2018 tarihinde aldığı bir kararla FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu kararın tüm ülkelere örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" dedi.


Terörle Mücadele, Mustafa Şentop, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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