Son dakika gündem: yeğen, TIR kazasında öldü (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: yeğen, TIR kazasında öldü (2)

09.09.2022 15:01
Son dakika gündem: yeğen, TIR kazasında öldü (2)

Son dakika haber: TOPRAĞA VERİLDİLERIsparta'nın Keçiborlu ilçesinde, amcası Mehmet Kara'nın kullandığı TIR'ın önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Betül Kara, toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, amcası Mehmet Kara'nın kullandığı TIR'ın önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Betül Kara, toprağa verildi. Cuma namazı ardından Işıkkent Mahallesi'ndeki Hamidabad Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Betül Kara'nın cenaze törenine Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Murat Kara gözyaşı döktü. Betül Kara'nın bir süre önce İzmir'de yaşayan akrabalarının yanına gittiği, amcası Mehmet Kara ile birlikte Isparta'ya dönerken, kazada öldüğü öğrenildi. Aynı kazada hayatını kaybeden TIR şoförü olan amca Mehmet Kara da Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Kara, Keçiborlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: yeğen, TIR kazasında öldü (2) - Son Dakika

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