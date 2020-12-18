Son dakika gündem: Yemen Başbakanı Abdulmelik hükümetin yakın zamanda kurulacağını açıkladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Yemen Başbakanı Abdulmelik hükümetin yakın zamanda kurulacağını açıkladı

18.12.2020 01:19
Son dakika gündem: Yemen Başbakanı Abdulmelik hükümetin yakın zamanda kurulacağını açıkladı, System.String[]

Son dakika haber... Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün başarıyla uygulanmasının ardından hükümetin yakın...

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün başarıyla uygulanmasının ardından hükümetin yakın zamanda kurulacağını belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, hükümet, Abdulmelik başkanlığında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.

Hükümetin kuruluşunun ilan edilmesinin yakın olduğunu ifade eden Abdulmelik, yeni hükümetin istisnai bir zaman diliminde görev yapacağını ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesinin bekleneceğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Hükümet güçleri, 11 Aralık'ta, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Koalisyon güçleri 12 Aralık'ta, anlaşmanın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün, planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin, koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yemen Başbakanı Abdulmelik hükümetin yakın zamanda kurulacağını açıkladı - Son Dakika


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