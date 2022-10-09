Son dakika gündem: Yemen Başkanlık Konseyinden, Husilerin saldırılarına güçlü karşılık verilmesi talimatı

Yemen Başkanlık Konseyinin, "İran destekli Husilerin, orduya bağlı birliklere yönelik saldırılarına kararlılıkla karşı koyma talimatı" verdiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve GGK Başkanı Ayderus Zubeydi, Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Dairi görüşmede, Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde ülkede 6 ay boyunca devam eden ancak 2 Ekim'de sona eren ateşkesin ardından, ordunun Husilerin saldırılarına karşı koyma kapasitesine ilişkin Zubeydi'ye bilgi verdi.

Cephelerdeki askeri durumun değerlendirildiği görüşmede Zubeydi, Husilerin orduya yönelik herhangi bir saldırı girişimine güçlü ve kararlı bir şekilde karşı koyma talimatı verdi.

Öte yandan Yemen ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Marib'in kuzey batı cephesinde Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.