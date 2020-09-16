Son dakika gündem: Yemen'de Islah Partisi yetkilisine suikast - Son Dakika

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden Ahmed bin Ahmed Ali'nin ülkenin güneyindeki Dali kentinde bir kişinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

Partiye ait "Sahve.net" isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Islah Partisi'nin Dali kentine bağlı El-Ezrak ilçesi şube sorumlusu Bin Ahmed Ali akşam namazının ardından suikaste uğradı.

Haberde, son dönemlerde Dali, Aden ve Lahic kentlerinde Islah Partisi yetkililerine yönelik tasfiye ve suikastlerin arttığı aktarıldı.

Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Aden'de Islah Partisi yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda imam, hatip, komutan ve hakime suikast düzenlemekle suçluyor.