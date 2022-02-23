Son dakika gündem: Yemen'deki Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin, partinin 13 üyesi hakkındaki kararını kınadı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yemen'deki Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin, partinin 13 üyesi hakkındaki kararını kınadı

23.02.2022 23:42
Son dakika gündem: Yemen'deki Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin, partinin 13 üyesi hakkındaki kararını kınadı

Son dakika haberi... Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin, partinin Sana'daki 3 üyesine idam, 10 üyesine de hapis cezası vermesini kınadı.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin, partinin Sana'daki 3 üyesine idam, 10 üyesine de hapis cezası vermesini kınadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu karara tepki gösterildi.

"Husiler tarafından 6 yıl önce evlerinden kaçırılan ve işkenceye maruz kalan parti üyeleri hakkında resmi olarak yargılama yetkisi bulunmayan mahkemelerce idam ve hapis cezaları verildiği" ifade edilen açıklamada, Başsavcı Ahmed el-Mevsay'dan yargıyı taklit eden ve Yemenlilere karşı yüzlerce suç ve ihlal gerçekleştiren Husilere dava açması talebinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası ve yerel insan hakları örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına, işlenen suçları ve suçluları kınama çağrısı yapıldı.

Husilerin kontrolündeki Sana'da yine milislere bağlı bir mahkeme, salı günü, partinin 3 üyesini " (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) düşmana hizmet eden silahlı örgüt kurma" suçlamasıyla idam cezasına çarptırmış, diğer 10 üye hakkında da 5 ila 8 yıl hapis kararı almıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Islah Partisi, Koalisyon, Başsavcı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yemen'deki Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin, partinin 13 üyesi hakkındaki kararını kınadı - Son Dakika


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