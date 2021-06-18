Üye Girişi
Son dakika gündem: Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi, "acil ateşkes ve siyasi çözümden" yana - Son Dakika

Son dakika gündem: Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi, "acil ateşkes ve siyasi çözümden" yana

18.06.2021 15:24
Son dakika gündem: Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi,

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Washington yönetimi, Yemen meselesiyle ilgili diplomatik atılım gösterirken, öncelikleri arasına aldığı bu krizde acilen ateşkes ve siyasi çözümden yana tavır sergiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Washington yönetimi, Yemen meselesiyle ilgili diplomatik atılım gösterirken, öncelikleri arasına aldığı bu krizde acilen ateşkes ve siyasi çözümden yana tavır sergiliyor.

Yemen'de yıllardır devam eden ve binlerce kişinin ölümüne neden olan savaşı sonlandırmaya yönelik bölgesel ve uluslararası düzeyde çabalar sürüyor.

Bu kapsamda ABD'de görevi devralan Biden, ilk iş olarak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine Yemen'de verdiği askeri ve istihbarat desteğini kesti.

Yemen meselesini öncelediklerini vurgulayan ve Yemen kriziyle ilgili farklı bir politika izleyen Biden, Husileri, Donald Trump yönetiminin dahil ettiği terör listesinden çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.

ABD'li yetkililer, Husilerin terör örgütleri listesinden çıkarılmasının siyasi boyutlardan yoksun olduğunu, Yemen'deki insani krize olumsuz yansımaların engellenmesi amacıyla bu kararın alındığını ifade ediyor.

Washington yönetimi, bu şekilde Suudi hükümetinin müttefiki olarak görülen eski ABD Başkanı Trump yönetiminin aldığı kararlar dahil Suudi Arabistan ile ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi.

İktidara geldikten sonra Biden yönetimi, Yemen'deki savaşın bitmesi ve BM gözetiminde siyasi bir çözüme ulaşılması çabalarına özel önem verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye göre, Yemen meselesi, ABD'nin dış politika öncelikleri arasında ve Yemen savaşına son verilmesi stratejik hedeflerden biri.

Başkanlık görevini devralmasından sadece iki hafta sonra 4 Şubat'ta koalisyon güçlerine Yemen'de verilen askeri desteği kesen Biden yönetimi, Washington'un Yemen'deki savaşla ilgili silah satışlarını da durdurduğunu açıkladı.

Çatışmanın taraflarından Husiler ise ABD'nin, koalisyon güçlerine desteğini kesmesi konusundaki ciddiyetinden şüphe ediyor. ABD tarafı da Husileri, yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmalara çözüm için gerekli adımlar atmayı ve ateşkesi reddetmekle suçluyor.

Suudi Arabistan'ın barış girişimi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması ve ateşkesin sağlanması için yeni bir barış girişimi başlattıklarını duyurdu.

Söz konusu girişimde "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konuları yer aldı.

Barışın; Körfez girişimi, Husilerin de katıldığı 2014'te gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin kararları olmak üzere 3 referansa dayanması konusunda ısrar eden Yemen hükümeti söz konusu adımı desteklerken, Husiler girişimin yeni bir şey getirmediğini savundu.

Yemen'deki krizi çözmeye çalışan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabalarıyla uyumlu olan girişim, Arap ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından da geniş ölçüde memnuniyetle karşılandı.

Yemen'deki insani kriz

Yemen'deki insani kriz ise Yemen'deki savaşla ilgili yeni ABD söyleminin odak noktası olmaya devam ediyor. Öte yandan BM de Yemen'deki insani krizi, "dünyadaki en kötü insani kriz" olarak tanımlıyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda çoğunluğu sivillerden olmak üzere 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

ABD, bu bağlamda, insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamak için Yemen'deki tüm savaş cephelerinde kapsamlı bir ateşkes anlaşmasının temellerini atmayı umuyor.

- ABD'den acil ateşkes çağrısı

Yemen'deki taraflar arasında görüşmelerin artık başlama zamanının geldiğini düşünen ABD, Yemen'de acil ateşkes çağrısı yapıyor.

Washington yönetimi, Husilere, artık üzerinde "uluslararası konsensüsün" sağlandığı ateşkesi ve siyasi çözüme yönelik müzakereleri kabul etmesi için baskı yapıyor.

ABD Hazine Bakanlığı da 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen'deki Husilere milyonlarca dolar finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

Bu ağ üzerinden sağlanan fonların Husilerin Yemen'deki sivillere ve kritik altyapılara saldırılarında kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu fonların devam etmesi durumunda bölgedeki çatışma ve insani krizin sonunun gelmeyeceği vurgulandı.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile koordineli bir şekilde Yemen'deki çatışmalara son verilmesi için diplomatik çabalar yürütüyor.

Biden, göreve geldikten hemen sonra ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak atanan Lenderking, geçen sürede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve çatışmanın tarafları arasında ara buluculuk rolü üstlenen Umman gibi bazı ülkelerin yetkilileriyle bir dizi görüşmelerde bulundu.

Husilerin artan saldırıları

Yemen'de yıllardır süren savaşı sonlandırmak için yürütülen çabalar devam ederken, Husiler meşru hükümetin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.

Bununla yetinmeyen milislerin son dönemde Suudi Arabistan topraklarına saldırılarında da artış yaşandı.

Ülkede askeri gerilimi tırmandıran ve saldırılarını gözle görülür şekilde artıran Husiler, hükümet güçlerinin en önemli kalelerinden biri sayılan Marib ve Cevf illeri başta olmak üzere sahada birtakım kazanımlar elde etti.

Husilerin Marib ilinde kontrolü sağlama çabaları ve Suudi Arabistan'daki hedeflere insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar mayıs ayında deyim yerindeyse zirveye ulaştı.

İran destekli Husilerin 5 Haziran'da Marib'in kuzeyindeki Er-Ravda bölgesinde, sivil yerleşim alanındaki akaryakıt istasyonuna balistik füze ile düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Diplomatik çabalar

ABD Temsilcisi Lenderking'in, Körfez bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlerde krize yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilememesinin ardından Umman'dan üst düzey bir heyet, ABD'nin de çabalarıyla Yemen'in başkenti Sana'ya gitti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD için önemli olan ateşkesin sağlanması, insani yardımlar için güvenlik koridorlarının açılması, çatışmanın taraflarını BM, ABD temsilcileri ve Umman ara buluculuğuyla müzakere masasına oturtmak ve bu çerçevede yürütülen diplomatik çabalara yoğunlaşmak.

Husiler ise bir süre önce BM Temsilcisi Griffiths'i, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine taraf olmakla suçlayarak kendisiyle görüşmeyi kabul etmedi.

Griffiths, 15 Haziran'da BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Husilerin ateşkesi reddettiğini, ateşkes görüşmelerinden önce limanlar ve havaalanları ile ilgili ayrı anlaşmalar yapılmasını şart koştuğunu söyledi.

Ancak "BM, ABD, İngiltere ve Umman'ın Yemen kriziyle ilgili yoğun diplomatik çabaları, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Griffiths ile görüşmesi ve savaşın çözüm olmadığını vurgulaması, Suudi Arabistan'ın savaşa son verilmesi konusunda istekli görünmesi" gibi etkenlerin Husileri, ateşkes ve siyasi çözüme ulaşılması için Yemen'deki meşru hükümetle müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağı öngörülüyor.

Dış politikasında Yemen dosyasına büyük önem veren Biden yönetimi de BM'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Umman ve diğer müttefik ülkeler aracılığıyla Husileri ateşkese zorlayacak gibi görünüyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ateşkes, Yemen, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi, 'acil ateşkes ve siyasi çözümden' yana - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi? 15:33 Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi? Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı 15:18 Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı
Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi 15:06 Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi 14:57 Sodasına ilaç atmış! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti, mahkeme tahliyesini verdi Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı
HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu 14:30 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor 14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor

Son Dakika Haberleri
15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun
15:29 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış
15:18 Son Dakika! İstanbul'da gün geceye döndü, pek çok ilçede şiddetli sağanak yağış başladı
15:05 Doğan ailesi, Habertürk ve Show TV'yi satın alacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi
15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti         
15:31
Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var Bakan Kurum Türkiye için acı gerçeği bu ifadelerle duyurdu: Ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var         
15:27
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş         
15:09
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı         
15:01
Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?         
14:52
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 15:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi, "acil ateşkes ve siyasi çözümden" yana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement