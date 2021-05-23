Son dakika gündem: Yemen Sağlık Bakanlığı: Husiler, kontrolleri altındaki bölgelere Kovid-19 aşısının girişine izin vermiyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Yemen Sağlık Bakanlığı: Husiler, kontrolleri altındaki bölgelere Kovid-19 aşısının girişine izin vermiyor

23.05.2021 14:45
Son dakika gündem: Yemen Sağlık Bakanlığı: Husiler, kontrolleri altındaki bölgelere Kovid-19 aşısının girişine izin vermiyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, İran destekli Husilerin, kontrolleri altında bulunan bölgelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının girişine engel olduğunu söyledi.

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, İran destekli Husilerin, kontrolleri altında bulunan bölgelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının girişine engel olduğunu söyledi.

Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, aşı düşüncesini tamamen reddediyor. Kontrolleri altındaki bölgelere de aşı girişine izin vermiyorlar. Bu da insanların hayatını tehdit ediyor." dedi.

Hükümetin, Husilerin kontrolündeki bölgelere de aşı gönderdiğini belirten Velidi, tüm dünyanın olduğu gibi Yemen'in de Kovid-19'un olumsuz yansımalarından etkilendiğini ifade etti.

Velidi, 2014 yılından bu yana ülkede devam eden savaşın Yemen'in içinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Husilerden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1304 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 649 vaka kaydedilmişti.

Paylaşılan rakamların, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı belirtiliyor.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yemen Sağlık Bakanlığı: Husiler, kontrolleri altındaki bölgelere Kovid-19 aşısının girişine izin vermiyor - Son Dakika


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