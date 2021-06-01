Üye Girişi
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı

01.06.2021 14:04
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni normalleşme kararıyla, faaliyetleri kısıtlanan restoranlar yeniden açıldı.

Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni normalleşme kararıyla, faaliyetleri kısıtlanan restoranlar yeniden açıldı. Bu kapsamda Ümraniye'de bulunan bir restoran da sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak hizmete başladı. Restoran sahibi, "Tüm personelle birlikte bayram öncesi hazırlığı gibi hazırlığımızı yaptık. İnsanlar hijyen anlamında kesinlikle güvenebilir" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların faaliyetleri sadece paket servis ve gel-al şeklinde kısıtlanmıştı. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 2 ayın sonunda 1 Haziran itibariyle kafe ve restoranlar yeniden faaliyetlerine başladı.

Ümraniye'de bulunan bir restoran da korona virüse karşı üst düzey önlemler alarak hizmet vermeye başladı. Alınan tedbirler kapsamında müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alınıyor. Sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen masalara oturan müşteriler, telefonlarından karekodu okutarak dijital menü üzerinden siparişlerini verebiliyor. Ayrıca hijyen kurallarına özen gösterilen restoranda, jelatinli tabak ve çatal, kaşık, bıçak takımıyla sunum yapılıyor.

Restoran sahibi Himmet Polat Ağababa, "Biz dün akşam haberi duyduktan sonra tüm ekip gece sabahlara kadar hazırlığımızı yaptık. Çok iyi bir şekilde genel temizliğimizi yaptıktan sonra ve tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra bu sabah faaliyete başladık. Bizim bir KDV oranımız var, yüzde bir KDV oranı. Yani yüzde sekizden yüzde bire düşen bir KDV oranı var. Onun yılbaşına kadar devamını istiyoruz" dedi.

"BAYRAMA HAZIRLANIR GİBİ HAZIRLANDIK"

Ağababa, "Dün haberi duyduktan sonra tüm personelle beraber böyle bir arife günü gibi, bayram öncesi hazırlığı gibi hazırlığımızı yaptık. Tüm ekipmanlarımızı tekrar gözden geçirdik. Hijyen anlamında kesinlikle insanlar güvenebilir. Biz hijyen anlamında elimizden gelen tüm tedbirleri aldık" diye konuştu.

Restoran müşterilerinden Abdurrahman Kaplan isimli bir vatandaş, "Açıkçası çok özlemiştik. Herkes kendi hijyenine dikkat ederse bu virüs kısa sürede biter diye düşünüyorum. Açıkçası çok sıkıldık, dışarda yemek yemeyi özledik" dedi.

Uzun bir aradan sonra yeniden restorana geldiklerini söyleyen Ferhat Aydın ise "Bu şekilde masalar aralıklarla olursa daha iyi olur. Sonuçta mesafeyi koruduktan sonra problem yok" şeklinde konuştu.

(Gamze Erdemir - Yusuf Enes İnce/İHA)

Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı

Koronavirüs, Ümraniye, Bayram, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
15:40 Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı
15:31 Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı
15:24 Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş
15:23 Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor
15:16 Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı
15:00 İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar
14:54 Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
Dilencinin sakladığı paralar bebek bezinin içinden çıktı! Dilencinin sakladığı paralar bebek bezinin içinden çıktı!         
15:44
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor         
15:22
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor         
14:55
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
14:30
Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek         
14:22
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 15:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement