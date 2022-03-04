Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti

04.03.2022 04:25
Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da, 5 kişinin daha ölmesiyle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da, 5 kişinin daha ölmesiyle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 bin 527 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19'a yakalanan 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana toplam 187 bin 964 Yeni Zelandalının virüse yakalandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, bugün bildirilen ölümlerle birlikte can kaybının da 61'e çıktığını duyurdu.

Yaklaşık 150 bin aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanedeki 562 hastadan 11'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 72'si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

YORUMLAR
500
Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu Yeni Zelanda'dan Kayseri'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu Hong Kong'da 55 bin 553 Kovid-19 vakası kaydedildi Hong Kong'da 55 bin 553 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 04:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement