Son dakika gündem: Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina öldü

11.10.2022 10:40
Son dakika gündem: Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina öldü

Son dakika gündem haberi: Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda mahsur kalan 240 pilot balinanın öldüğü bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda mahsur kalan 240 pilot balinanın öldüğü bildirildi.

Canberra Times'ın haberine göre, yetkililer, karaya vuran 240 pilot balinanın durumunun bir teknik ekip tarafından değerlendirildiğini ve hayatta kalan balinaların uyutulduğunu söyledi.

Koruma Bakanlığı yetkilisi Dave Lundquis, balinaların uyutulmasıyla ilgili, "Bu karar asla hafife alınmaz ancak bu gibi durumlarda en iyi seçenek bu." dedi.

Karaya vuran pilot balinalardan hayatta kalanlarını hem insanlara hem de balinalara köpekbalığı saldırısı riski nedeniyle yeniden yüzdürmeye çalışmadıklarını belirten yetkililer, aynı zamanda bölgede yeniden yüzdürmeye yardımcı olacak yeterli insan olmadığını kaydetti.

Pitt Adası'yla birlikte Yeni Zelanda'nın Chatham takımadalarını oluşturan Chatham Adası'nda da 8 Ekim'de karaya vuran 215 pilot balina yaşamını yitirmişti.

Balinaların neden karaya vurduğu bilinmiyor.

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Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu
Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yeni Zelanda'nın Pitt Adası'nda 240 pilot balina öldü - Son Dakika
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