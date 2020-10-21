Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA - Son Dakika

Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA

21.10.2020 11:11
Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KADINLARA hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı dava öncesinde Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) basın açıklaması yaptı.

KADINLARA hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı  dava öncesinde Kadın ve  Demokrasi Derneği(KADEM) basın açıklaması yaptı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma öncesinde KADEM üyeleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. KADEM adına basın açıklaması yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, "2019 yılı Ağustos ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı İSMEK Merkezleri Bölge Sorumluları toplantısında başörtülü kadın çalışanlara ağır hakaretlerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında açılan davada mağdur kadınların yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1996 yılında bir sosyal doku projesi olarak başlatılan ve kadınların istihdamında çok önemli katkıları olan bir merkezde kamu görevi yerine getiren kadın çalışanların yine kadın bir yönetici tarafından cinsiyet, din,inanç ve fikirleri nedeniyle aşağılayıcı bir muameleye muhatap olmaları kabul edilemez bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

"BU PERVASIZLIĞI GÖRMEZDEN GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Müjgan Siyah Çevik," Suç duyurusunda bulunan mağdur çalışanların sırf dini inançlarından dolayı tercih ettikleri kıyafetleri nedeniyle 'Terliyorsunuz, kokuyorsunuz' şeklinde tahrik edici ifadelerle maruz kaldıkları bu hakaret, mağdurlara psikolojik şiddet olmasının yanında, toplumsal barışı hedef alması bakımından da TCK madde 216 unsurlarını içermekte olup, 'Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik etme' suçunu teşkil ettirmektedir. Anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklere, bu milletin öz değerlerine karşı topyekün mücadeleye girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olan 28 Şubat'ı 23 yıl sonra yeniden hatırlatan bu pervasızlığı görmezden gelmek mümkün değildir. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi içinde bulunduğumuz çağda artık söz konusu bile edilememelidir. KADEM olarak bizleri insanlık onuru ve  temel hakların hiçe sayıldığı her vakada, inançlarından ve tercihlerinden dolayı haksızlığa, ayrımcı uygulamalara maruz kalan her kim varsa yanında olduğumuzu, bu tip toplumsal huzura kasteden nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve kamuoyu vicdanında yara açan her davayı mesuliyet bilerek takip edeceğimizi önemli belirtiriz" şeklinde konuştu.

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması sürüyor.

- İstanbul
Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA
Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA
Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA
Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Yeşim Meltem Şişli, Kadın, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN YARGILANDIĞI DAVA ÖNCESİNDE KADEM'DEN AÇIKLAMA - Son Dakika


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