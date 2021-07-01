Son dakika gündem: Yetimhanede yaşayan çocuklar için düzenlenen "Zlombol Rallisi"nin son durağı Burhaniye oldu - Son Dakika

Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi" bu yıl Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde final yaptı.

Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amaçlı yapılan organizasyonda 200 klasik araçla 500'e yakın Zlombol üyesi, Burhaniye'de 3 günlük kamp için bir araya geldi.

Doğu Bloku üretimi özel araçlarıyla Polonya'nın Katowice şehrinden yola çıkan grup, Burhaniye Ören Plajı'nda toplandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de bölgeye giderek organizasyon ortaklarını karşıladı.

Deveciler, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Çocuklar, dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsun hepsi bizim geleceğimiz, bizim değerlerimiz." dedi.

Zlomboll'un organizatörleri Marcin ve Martya Tetzlaff'a, Altın Kamp işletmecisi Filiz Altın ve Burhaniye Turizm Derneği Başkanı Şükrü Baykal'a teşekkür eden Deveciler, plaket ve hediyelerini takdim etti.