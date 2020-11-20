Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği - Son Dakika

Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği

20.11.2020 11:14
Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği, System.String[]

Son dakika haberler: Çocukların yeterli ve sağlıklı beslenerek gelişimine büyük önem veren Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hayırseverler aracılığı ile destek olmayı sürdürüyor.

Çocukların yeterli ve sağlıklı beslenerek gelişimine büyük önem veren Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hayırseverler aracılığı ile destek olmayı sürdürüyor.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin yanında olan Yıldırım Belediyesi, yarınların güvencesi çocukların sağlıklı yetişmeleri için destek hizmetlerini sürdürüyor. Hayırsever kurumlar ve kişiler ile gerçekleştirilen iş birlikleri çerçevesinde elde edilen yardımlar Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu kapsamda Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yürütülen iş birliği doğrultusunda Gazi Uzun aracılığı ile Millet Mahallesi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen 3 bin 24 adet devam sütü ve mama, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gönderilmek üzere teslim alındı. Yapılacak destek çalışmalarıyla miniklerin yeterli beslenerek devam sütü ve ek gıda takviyesiyle sağlıklı büyümelerini sağlanacak.

Yarınların güvencesi çocuklara huzurla ve güvenle yaşayacakları bir şehir oluşturmak için çalışırken, sağlıklı gelişimlerine de katkı sunmak için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız bizlerin en büyük sorumluluğu. Evlatlarımızın yarınlara huzur ve güven içerisinde hazırlanmasını şehrimizde fiziki projelerimizle tesis ederken, sosyal destek çalışmalarımızla da daima yanlarında oluyoruz. Özellikle çocuklarımızın yeterli beslenerek sağlıklı gelişmeleri bizler için oldukça mühim. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarının devam sütü ve mama desteğine ulaşması noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmayla yanlarında oluyoruz. Hayırseverlerimiz ve destekçi kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliği çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüsü olarak birlik ve beraberliğimizi taçlandırıyoruz. Bu iş birliği çalışmamızla da ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına devam sütü ve mama takviyesi sağlıyoruz. Çocuklarımızın emaneti şehrimizi yönetirken, onların yeterli beslenebilmesi ve sağlıklı gelişimleri olmazsa olmazımız" diye konuştu. - BURSA

Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği
Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği
Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yıldırım, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yıldırımlı çocuklara gıda desteği - Son Dakika


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