Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 03:08

Son dakika haberler: ÜNLÜ HAFIZ İSMAİL COŞAR HAYATINI KAYBETTİ Kocatepe Camisi dış görüntüleri ve iç tavan süslemeleri İsmail Coşar'ın ezan okuması (ARŞİV) İsmail Coşar ile röportaj (ARŞİV) İsmail Coşar'ın ilahi okuması İsmail Coşar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni Tabutun önüne konulan İsmail...

ÜNLÜ HAFIZ İSMAİL COŞAR HAYATINI KAYBETTİ

Kocatepe Camisi dış görüntüleri ve iç tavan süslemeleri

İsmail Coşar'ın ezan okuması (ARŞİV)

İsmail Coşar ile röportaj (ARŞİV)

İsmail Coşar'ın ilahi okuması

İsmail Coşar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni

Tabutun önüne konulan İsmail Coşar'ın fotoğrafı

Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve cenazeye katılanlardan detay

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin taşınması

Kocatepe Camisinin genel görüntüsü

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA İDLİB MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tokalaşması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Erdoğan ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenleyerek İdlib mutabakatını açıklamaları

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO TÜRKİYE KUPASI'NIN SAHİBİ OLDU

MVP seçilen Tuğçe Canıtez'e plaket verilmesi

Fenerbahçeli basketbolcuların final maçını kazanma sevinçleri

İzmit Belediyesporlu basketbolculara madalyalarının verilmesi

Fenerbahçe Öznur Kablosporlu oyunculara madalyalarının verilmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın Türkiye Kupasını Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'e vermesi

Fenerbahçelilerin Türkiye Kupası sevinci ve konfetiler

Ömer Onan'ın açıklamaları

Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'in kupa ile poz vermesi

RONALDİNHO, SAHTE PASAPORT DÜZENLEMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ronaldinho'nun Barcelona takımını ziyaret etmesi (ARSİV)

Ronaldinho'nun Messi ve Barcelonalı futbolculara sarılması (ARŞİV)

Ronaldinho'nun taraftarları selamlaması (ARŞİV)

Ronaldinho ve Messi'nin dostluğ (ARŞİV)

Ronaldinho'nun düzenlediği sahte pasaport (Sosyal Medya)

Ronaldinho'nun Uruguay polisi tarafından götürülmesi - Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar hayatını kaybetti (4 Mart)

Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde 1950 yılında dünyaya gelen Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Erdoğan ve Putin İdlib konusunda uzlaştı (05 Mart)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da düzenlenen ve yaklaşık 6 saat süren zirvede Suriye'deki İdlib konusunda yeni bir mutabakata varıldı. İdlib'te ateşkesin hayata geçirilmesi ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda iki liderin uzlaştığı anlaşmaya göre, M4 kara yolunun kuzey ve güneyinde altışar kilometre derinliğinde koridor tesis edilecek.

Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu (7 Mart)

Fenerbahçe Öznur Kablo, Adana Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Ronaldinho, sahte pasaport düzenlemek suçundan tutuklandı (7 Mart)

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho tutuklandı.

Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020

İsmail Coşar, Kocatepe, Röportaj, Ezan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika


Son Dakika

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