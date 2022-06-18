YKS'ye girmek için Akbilek Mahallesi Hakimiyet Caddesi'ndeki eğitim fakültesine gelen Efe Zile, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Zile, okul önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı motorize trafik polisinden yardım istedi. Öğrenciyi motosikletle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götüren polis, geçici kimlik belgesini almasının ardından yeniden okula getirerek sınava yetiştirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: YKS öncesi kimliğini unuttu, yardımına motosikletli polis yetişti - Son Dakika

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