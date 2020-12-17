Son dakika haber... YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na aşılama için istek - Son Dakika

Son dakika haber... YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na aşılama için istek

17.12.2020 14:57
Son dakika haber... YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na aşılama için istek, System.String[]

Son dakika haberler... Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'dan üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak aşılama programına dahil edilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'dan üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak aşılama programına dahil edilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'na Covid-19 aşılama takvimiyle ilgili önerileri içeren bir yazı gönderdi.

Yazıda, öncelikli gruplar hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceği, bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının İlk aşamasında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacağı açıklanmıştır. Bu bağlamda 'sağlık çalışanları' kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile Üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim' kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin" de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Başkanlığımız, bu konudaki önerimiz kabul görür ise, kademelendirme çalışmaları için her türlü işbirliğine açıktır. "

(Yunus Özkan/İHA)

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na aşılama için istek - Son Dakika


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