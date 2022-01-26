Yolu kardan kapanan köyde zehirlenen anne ve 5 çocuğuna paletli ambulansla ulaşıldı - Son Dakika

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Bitlis'in Mutki ilçesinde yolu kardan kapanan köyde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, ekiplerin 4 saatlik zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kapaklı köyünde yaşayan anne Vasfiye ile çocukları Muhammed, Ommet, Hayrunisa, Elif ve Hava Nur Dengiz, evde yanan sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan anne ile çocuklarını hastaneye götüremeyen yakınları, ekiplerden yardım istedi.

İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Hastalara en kısa zamanda ulaşmak için, kardan dolayı 10 kilometrelik kısmı kapalı olan yolun açılmasını beklemeyen sağlık ekipleri, paletli ambulansla karlı yolu aşarak köye ulaştı.

Anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi evde yapan sağlık çalışanları, yolun açılması üzerine paletli ambulansa aldıkları hastaları Koyunlu köyü yakınlarında bekleyen ambulanslara teslim etti.

Ekiplerce dondurucu soğukta yürütülen 4 saatlik zorlu çalışma sonucu Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bitlis 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Murat Demir, gazetecilere, 112 Çağrı Merkezine yapılan soba zehirlenmesi ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleriyle irtibata geçtiklerini söyledi.

Köy yolunun 10 kilometrelik kısmının yoğun kardan dolayı kapalı olduğunu öğrendiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Ekiplerin açtığı yolun kalan kısmını paletli ambulansımız ve ekibimizle aşarak 39 yaşındaki anne ve 5 çocuğuna ulaştık. Soba zehirlenmeleri, zehirlenmeler içinde bir numaralı ölüm sebebidir. Baş ağrısından bulantıya ve komaya kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bildiğimizden yolun kapalı kısmını hızlı şekilde aşıp hastalara ulaştık. Vardığımızda hastaların genel sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin açık olduğunu gördük. İlk müdahalelerin ardından ambulanslarımızda gerekli oksijen desteğini sağladık. Bitlis Devlet Hastanesine 4 saat süren çalışmanın ardından teslim edebildik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."