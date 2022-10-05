Son dakika haber: YOZGAT'TA DOĞAL GAZ PATLAMASI; 2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: YOZGAT'TA DOĞAL GAZ PATLAMASI; 2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, 3 YARALI

05.10.2022 11:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe Uçar'a ait 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın üst katı ve çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalan İhsan ve Fatma Yorulmaz çifti ile çocukları Aydilge'yi (4) kurtardı. Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama sırasında ekmek almak için dışarı çıkan ve döndüğünde binanın yıkıldığını görünce baygınlık geçiren Ayşe Uçar da hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, mahalledeki doğal gaz akışı da kesildi. Bölgede incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl sebebi, raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür, herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Yozgat'ta Doğal Gaz Patlamasında Bina Çöktü Yozgat'ta Doğal Gaz Patlamasında Bina Çöktü Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
Kaynak: DHA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YOZGAT'TA DOĞAL GAZ PATLAMASI; 2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 17:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: YOZGAT'TA DOĞAL GAZ PATLAMASI; 2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement