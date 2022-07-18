Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

18.07.2022 17:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre YOZGAT'ta, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

YOZGAT'ta, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yozgat- Kayseri yolu Yenipazar beldesi yakınında meydana geldi. Abdülkerim Karatarla (62) yönetimindeki 42 ETN 21 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Alaeddin Atik'in (57) kullandığı 66 EB 287 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 2 aracın da hurdaya döndüğü kaza sonrası, otomobilin sürücüsü Karatarla ile hafif ticari araçtaki yolcu Fuat Atik hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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