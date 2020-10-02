Son dakika gündem: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kök kenevir, 17 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yukarı Sarıkaya köyünde A.G'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 9 kök kenevir, 17 gram kubar esrar ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

A.G. gözaltına alındı.