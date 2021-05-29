Son dakika gündem: Yunak'ta okulun güvenlik kulübesinde çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde bir ilköğretim okulunun güvenlik kulübesinde çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yunak Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacıtekin İlkokulu'nun girişinde bulunan güvenlik kulübesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların itfaiye ve polise haber vermesi üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede etrafa yayılmadan söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, kundaklama ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

???????