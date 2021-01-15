Son dakika gündem: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti

Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi

Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz