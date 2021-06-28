Son dakika gündem: Yuvadan düşen yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kurtarma operasyonunu izleyen İbrahim Al , yaralı leyleğin yuvasından annesi tarafından atılmış olabileceğinin düşünüldüğünü belirtirken, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavisi için milli park görevlilerine teslim edildiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesi'ndeki Merkez Çarşı Camii'nin kubbesinde anneleriyle beraber 4 leyleğin bulunduğu yuvadan yavruların birisi küçük kubbelerin bulunduğu zemin üzerine düşerek yaralandı. Cami üzerindeki yaralı yavruyu gören çevre apartmanlardaki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese itfaiye ekiplerinin yanı sıra milli parklar görevlileri de geldi.

KONYA - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, cami kubbesinde bulunan yuvadan annesi tarafından atıldığı düşünülen yaralı yavru leylek düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar