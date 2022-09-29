Son dakika gündem: Yüz nakli yapılan Recep Sert'e uyuşturucu davasında tahliye - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yüz nakli yapılan Recep Sert'e uyuşturucu davasında tahliye

29.09.2022 18:52
Son dakika gündem: Yüz nakli yapılan Recep Sert'e uyuşturucu davasında tahliye

Son dakika haberine göre BALIKESİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 9 yıl önce yüz nakli yapılan Recep Sert (35), ilk duruşmada tahliye edildi.

BALIKESİR'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 9 yıl önce yüz nakli yapılan Recep Sert (35), ilk duruşmada tahliye edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 9 yıl önce yüz nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu 10 kişi geçen mart ayında gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Sert, olayla alakası olmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden M.B. serbest bırakılırken, Recep Sert'in de aralarında bulunduğu E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILARSanıkların ilk davası bugün Burhaniye adliyesinde görüldü. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Recep Sert ile birlikte 6 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilirken, Ş.T., E Y. ve Ü.K.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.2013'TE YÜZ VE ÇENE NAKLİ YAPILMIŞTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yüz nakli yapılan Recep Sert'e uyuşturucu davasında tahliye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yüz nakli yapılan Recep Sert'e uyuşturucu davasında tahliye - Son Dakika
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