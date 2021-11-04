Son dakika haber: Zeytinburnu'nda silahlı saldırıda öldürülen motosikletlinin cenazesi Adli Tıptan alındı - Son Dakika

Vedat BAYRAKTAR/ ZEYTİNBURNU'nda, motosiklette sürücünün arkasındayken sokakta silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kurşungöz'ün Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta dün akşam saatlerinde, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz'e (21) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosiklette sürücünün arkasında oturan Kurşungöz vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni ailesine teslim edildi. Kurşungöz'ün Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.