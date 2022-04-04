Son dakika gündem: Zimbabve ile Botsvana hükümetleri, mahkum değiş tokuşuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Zimbabve ile Botsvana hükümetleri, mahkum değiş tokuşuna hazırlanıyor

04.04.2022 16:34
Son dakika gündem: Zimbabve ile Botsvana hükümetleri, mahkum değiş tokuşuna hazırlanıyor

Son dakika habere göre Güney Afrika ülkeleri Zimbabve ile Botsvana, vatandaşları olan mahkumların cezalarını kendi ülkelerinde tamamlamaları için bir değişim anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Güney Afrika ülkeleri Zimbabve ile Botsvana, vatandaşları olan mahkumların cezalarını kendi ülkelerinde tamamlamaları için bir değişim anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Bulawayo 24'ün haberine göre, bu anlaşmanın sağlanması halinde Botsvana'daki farklı hapishanelerde yatan 400 kadar Zimbabveli mahkum, cezalarının kalanını tamamlamak üzere Zimbabve'ye iade edilecek.

Buna göre, Zimbabve'de hapiste bulunan 10 Botsvana vatandaşı da ülkelerine geri dönebilecek.

Mahkumlar dilerlerse cezalarını bulundukları ülkede tamamlamaya devam edebilecek.

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Güney Afrika, Botswana, Zimbabwe, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zimbabve ile Botsvana hükümetleri, mahkum değiş tokuşuna hazırlanıyor - Son Dakika


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