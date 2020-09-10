Son dakika gündem: ZONGULDAK Kazada yaralanan genç kız, 'Annemi istiyorum' diyerek ağladı - Son Dakika

Kazada yaralanan genç kız, 'Annemi istiyorum' diyerek ağladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Yaren L. (15) 'Annemi istiyorum' diyerek ağladı. Yaralanan Yaren L. tedavi altına alındı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Devrek Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Dokuz (20) idaresindeki 67 TN 914 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren L.' ye çarptı. Genç kız yere savurulurken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Yaren L. acı içerisinde, 'Annemi İstiyorum' diyerek ağlarken, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Zafer Dokuz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.