Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Şubat'ta 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Daha önce adliyeye sevk edilen bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin yanı sıra Tekirdağ'da Kovid-19'a yakalanması sebebiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, 2'sinin de yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

Örgütün İl Emniyet Müdürlüğündeki kadın polisler ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıklarına ilişkin haklarında delil bulunan örgüt mensupları ile şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ ile Zonguldak'ın Alaplı, Ereğli ve Devrek ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanmıştı.