Üye Girişi
Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı

18.02.2022 19:28
Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberi: Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Şubat'ta 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Daha önce adliyeye sevk edilen bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin yanı sıra Tekirdağ'da Kovid-19'a yakalanması sebebiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, 2'sinin de yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

Örgütün İl Emniyet Müdürlüğündeki kadın polisler ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıklarına ilişkin haklarında delil bulunan örgüt mensupları ile şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ ile Zonguldak'ın Alaplı, Ereğli ve Devrek ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanmıştı.

Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Denizde istavrit bolluğu yaşanıyor! Balıkçılar karaya 500 kasayla döndü Denizde istavrit bolluğu yaşanıyor! Balıkçılar karaya 500 kasayla döndü Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:41 KDK'dan mağdur vatandaşı sevindiren karar! Fazladan faturalandırma yapıldığı için parası geri ödendi
18:35 Mario Balotelli saçlarını kazıttı! Yeni tarzı beğeni topladı
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
18:00 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, suikastinde yakalanan 1 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 19:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement