Son dakika gündem: Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta, son 20 günde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ta, son 20 günde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve huzurun devamının sağlanması için uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamaya Terörle Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ile Trafik şubelerine bağlı ekipler destek verdi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alınırken, 8 el yapımı tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7,63 gram bonzai, 78 kök Hint Keneviri ile metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, 18 kişiye alkol alıp çevreye rahatsızlık vermekten, 5 kişiye gürültü yaparak rahatsızlık vermekten, 4 kişiye ise kurusıkı tabanca taşımaktan dolayı toplam 27 şahıs hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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