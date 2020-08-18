Son dakika gündem: Zonguldak'ta cezaevinden çıkan babasının katilini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

İlçe merkezindeki sahil bulvarında dün Devrim K, yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan'a (36) silahla ateş etmişti.

Zanlının adliyeye girişi sırasında yakınları tarafından alkışlandığı görüldü.

Yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan 'ı (36) ilçe merkezindeki sahil bulvarında silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Devrim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, babasını ve amcasını öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:45

Kaynak: AA

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