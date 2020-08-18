Son dakika gündem: Zonguldak'ta cezaevinden çıkan babasının katilini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, babasını ve amcasını öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan'ı (36) ilçe merkezindeki sahil bulvarında silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Devrim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Devrim K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlının adliyeye girişi sırasında yakınları tarafından alkışlandığı görüldü.
- Olay
İlçe merkezindeki sahil bulvarında dün Devrim K, yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan'a (36) silahla ateş etmişti.
Ersin Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim K. silahıyla polise teslim olmuştu.