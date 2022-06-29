Son dakika gündem: Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.06.2022 12:14
Son dakika gündem: Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ER 945 plakalı otomobil, Damarlı Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada, araçtaki A.A. ile E.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı Son dakika haberleri | Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Zonguldak'ta Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Zonguldak'ta
Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
12:21 Ayakları dışarıda otomobil kullanan sürücüye ceza yazıldı
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement