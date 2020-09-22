Son dakika gündem: Zonguldak'ta kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Merkez ilçeye bağlı Karaman beldesinde bir adreste kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede beldede ikamet eden A.Ç'nin içine tütün doldurulmuş makaron sattığını belirledi.

Operasyonda, A.Ç. gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda 1760 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.