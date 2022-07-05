Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

05.07.2022 14:16
Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi.

Genç'in cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ali Genç, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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