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Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

12.02.2022 16:29

Son dakika haberi... Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisine alışveriş karşılığında 100 liralık sahte banknot verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. ve B.K. tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'dan kiralık araçla kente geldikleri tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde 100 liralık 40 sahte banknot ele geçirilmişti.

Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Zonguldak, alışveriş, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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