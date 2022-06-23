İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu fuhuş için yer temin ettikleri ve aracılık yaptıkları öne sürülen, 2'si kadın 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 1'i yabancı uyruklu 4 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Zonguldak'taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede - Son Dakika

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