Son dakika gündem: Zonguldak'taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika gündem: Zonguldak'taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede

23.06.2022 14:19
Son dakika gündem: Zonguldak'taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş için yer sağladıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş için yer sağladıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu fuhuş için yer temin ettikleri ve aracılık yaptıkları öne sürülen, 2'si kadın 11 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 1'i yabancı uyruklu 4 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zonguldak'taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Zonguldak'taki fuhuş operasyonunda 11 şüpheli adliyede - Son Dakika
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