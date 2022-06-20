Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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