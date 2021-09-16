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Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

16.09.2021 11:55

Son Dakika! Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, cumhuriyet altını da 3.239 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 486,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 485 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, cumhuriyet altını da 3.239 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altına 1.785 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel bazda yükselen enerji maliyetleriyle oluşabilecek enflasyonist baskılarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını bildirdi. Altının ons fiyatının son bir haftadır içinde bulunduğu 1.780-1.810 dolar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönünde hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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