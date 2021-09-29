Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor - Son Dakika

Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 8,8760 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 8,8540 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,3332'den, sterlin/TL ise 11,9720'den satılıyor. Dolar endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü hareketine devam ederek 93,9 ile Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test ederken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1660'tan işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, küresel çapta tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle risk algısının arttığını, bu durumun dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdiğini söyledi. Bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94 eşiğinin aşılması durumunda 94,8'in önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.