Son Dakika! Güne yükselişe başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor - Son Dakika

Dün en düşük 9,6613 ve en yüksek 9,7455 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 9,6804'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 9,7244'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 11,2750'den, sterlin/TL ise 13,2006'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 93,9 seviyelerinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1597'den alıcı buluyor.

GÖZLER AVRUPA VE İNGİLTERE MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi. Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini kaydetti.