Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 481 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 486 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.764 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel bazda artan enflasyonun merkez bankalarının tutumunu daha da şahinleştirebileceği endişeleriyle altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi. Yurt içinde, artan dolar kurunun altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığını aktaran analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.