Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor - Son Dakika

Dün 8,83-8,88 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8571 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 8,8610 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,17 değer kaybıyla 10,2770'ten, sterlin/TL ise 12,0630'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,0 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1600'dan işlem görüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün küresel bazda önemli merkez bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını belirten analistler, dün yüzde 1,50'nin üzerini test etmesinin ardından yüzde 1,48 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.