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Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor - Son Dakika

Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor

20.10.2021 10:56

Son dakika edinilen bilgilere göre, Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,34 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,86'dan, sterlin ise 12,87'den işlem görüyor.

Dün 9,3765 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen satış baskısıyla geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 0,36 altında 9,3012 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9,3410 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,8640'tan, sterlin/TL ise 12,8750'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1620'den işlem görüyor.

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğiliminde hareket ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dolar talebini artırdığını aktardı.

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Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor - Son Dakika
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