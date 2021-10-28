Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor - Son Dakika

Dün en düşük 9,4620 ve en yüksek 9,5516 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,4979 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 9,5610 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 11,0890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 yükselişle 13,1520'den satılıyor. Dolar endeksi 93,9 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, euro/dolar paritesi 1,16 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yatırımcıların küresel çapta şirketlerin 3. çeyreğe ilişkin açıkladıkları finansal sonuçları izlemeye devam ettiğini, merkez bankalarının aksiyonları ile enflasyon gelişmelerine dair haber akışının ise gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin öne çıktığını kaydetti.