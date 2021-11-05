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Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor - Son Dakika

Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor

05.11.2021 11:25

Son dakika edinilen bilgilere göre, dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,72'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,25'ten, sterlin ise 13,11'den işlem görüyor.

Dün en düşük 9,6410 ve en yüksek 9,7681 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,61 üzerinde 9,7043'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 9,72'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 11,25'ten, sterlin/TL ise 13.11'den satılıyor. Dolar endeksi dün 94,5 ile yaklaşık 3 haftanın zirvesini görmesinin ardından bugün 94,3 seviyelerinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlamasının ardından piyasalarda faiz artırım beklentileri üzerinde etkili olabilecek verilerin öneminin arttığını söyledi. İş gücü piyasasındaki gelişmelerin Fed tarafından dikkatle takip edildiğine değinen analistler, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 95,5-96,0 bandının gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor - Son Dakika
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