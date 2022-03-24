Son dakika! GÜNECELLEME - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! GÜNECELLEME - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

24.03.2022 14:10
Son dakika! GÜNECELLEME - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10'u öğrenci 13 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10'u öğrenci 13 kişi yaralandı.

Tugay Babül Şak (29) idaresindeki 03 AAN 567 plakalı öğrencileri taşıyan özel okulun servis otobüsü, Çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Birol Bucak'ın (63) kullandığı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 10'u öğrenci 13 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Erzurum'a yeni Organize Sanayi Bölgesi müjdesi Erzurum'a yeni Organize Sanayi Bölgesi müjdesi Başkan Küçükkurt: 'Ordumuz bizim gözbebeğimizdir' Başkan Küçükkurt: 'Ordumuz bizim gözbebeğimizdir' Bolvadin'de huzuru ve asayiş için bir araya gelindi Bolvadin'de huzuru ve asayiş için bir araya gelindi

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! GÜNECELLEME - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! GÜNECELLEME - Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement