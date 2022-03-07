Son dakika! Güney Afrika: BM'nin Rusya kararı, krizin çözümüne katkı sağlamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Güney Afrika: BM'nin Rusya kararı, krizin çözümüne katkı sağlamıyor

07.03.2022 16:39
Son dakika! Güney Afrika: BM'nin Rusya kararı, krizin çözümüne katkı sağlamıyor

Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen hafta aldığı Rusya'yı kınama kararının, krizin sona erdirilmesi için gereken cesareti ve uluslararası desteği sağlamadığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen hafta aldığı Rusya'yı kınama kararının, krizin sona erdirilmesi için gereken cesareti ve uluslararası desteği sağlamadığını bildirdi.

Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mart'ta BM Genel Kurulunda kabul edilen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının, taraflar arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için anlamlı bir çağrı olmaması nedeniyle Güney Afrika'nın oylamada çekimser kaldığını belirtti.

BM kararının, taraflar arasındaki görüşmelerin başarılı olması için gereken koşulları yaratması gerektiğinin altını çizen Ramaphosa, "Bunun yerine siyasi diyalog yoluyla barışçıl çözüm çağrısı, karar tasarısının nihai metninin sonuna yakın tek bir cümleye indirildi. Bu, tarafların çabalarını sürdürmeleri için gereken cesareti ve uluslararası desteği sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara da değinerek, "Düşmanlıkların durdurulması gerçekten de silah zoru ve ekonomik baskıyla sağlanabilir ancak bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa yol açması pek olası değildir." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin Rusya konusundaki karar tasarısına, 17 Afrika ülkesi "çekimser" oy kullanırken 8 ülke oylamaya katılmamış, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'dan Putin'e destek açıklaması

Öte yandan Güney Afrika'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, "barış adamı" olarak değerlendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek mesajı verdi.

Jacob Zuma Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Batılı devletlerin Ukrayna konusunda Rusya'yı kışkırttığına işaret edilerek, Rusya'nın eylemlerinin haklı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Rusya ile BRICS üyesi ülkeler arasında yer aldığı hatırlatılarak, Batı'nın BRICS ülkelerindeki hükümetlere yönelik gizli saldırılar yürüttüğü iddia edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı görevini 2009-2018 döneminde yürüten Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i 'siyasi ve ahlaki olarak alay... Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i 'siyasi ve ahlaki olarak alay... Macron ve Putin telefonda görüştü Macron ve Putin telefonda görüştü

cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Güney Afrika: BM'nin Rusya kararı, krizin çözümüne katkı sağlamıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Güney Afrika: BM'nin Rusya kararı, krizin çözümüne katkı sağlamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement