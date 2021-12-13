Son dakika: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.

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